Xiaomi выпустила массажное кресло с искусственным интеллектом

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт, который работает на базе искусственного интеллекта. Это массажное кресло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair.

Об этом пишет gizchina.com.

Кресло производят в сотрудничестве с компанией LeFan Health Technology. Искусственный интеллект может управлять системой трехмерного массажа, который подстраивают под форму спины, обеспечивая максимальный эффект от массажа.

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Как уверяют в компании, массажер может охватить более 90% площади спины. Кресло может устранять боль в шейно-грудном отделе позвоночника, с которыми сталкиваются многие молодые.

Массажер может охватить более 90% площади спины

Умное кресло может выполнять 6 профессиональных техник. Также пользователи могут управлять устройством с помощью «умных» колонок Xiaomi.

В продажу новинка поступит в конце июля. Ее стоимость оценивают в 575 долларов (15 тысяч гривен).

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