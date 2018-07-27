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Xiaomi выпустила массажное кресло с искусственным интеллектом

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Xiaomi выпустила массажное кресло с искусственным интеллектом
Xiaomi выпустила массажное кресло с искусственным интеллектом / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт, который работает на базе искусственного интеллекта. Это массажное кресло One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair.

Об этом пишет gizchina.com.

Кресло производят в сотрудничестве с компанией LeFan Health Technology. Искусственный интеллект может управлять системой трехмерного массажа, который подстраивают под форму спины, обеспечивая максимальный эффект от массажа.

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Как уверяют в компании, массажер может охватить более 90% площади спины. Кресло может устранять боль в шейно-грудном отделе позвоночника, с которыми сталкиваются многие молодые.

Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом

Массажер может охватить более 90% площади спины

Умное кресло может выполнять 6 профессиональных техник. Также пользователи могут управлять устройством с помощью «умных» колонок Xiaomi.

В продажу новинка поступит в конце июля. Ее стоимость оценивают в 575 долларов (15 тысяч гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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