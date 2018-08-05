Xiaomi открыла два новых Mi Store в Украине: пользователи устроили длинные очереди
В воскресенье, 5 августа, в Украине открыли еще два новых фирменных магазина компании – Mi Store. Так, появились новые представительства в Запорожье и Харькове.
Как свидетельствуют фото, которые обнародовали в сообществе Mi Ukraine в Facebook, открытие новых магазинов вызвало ажиотаж среди пользователей – украинцы выстроились в большие очереди к новым магазинам.
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Так, новый Mi Store в Харькове открыли на Площади Конституции, 1. А в Запорожье фирменный магазин Xiaomi появился по адресу вул. Запорожская, 1-б, в помещении ТРЦ "CITY MALL".
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Источник: 24 Канал
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