Xiaomi готовит смартфон под новым брендом Poco: когда представят новинку

Уже на следующей неделе Xiaomi представит смартфон F1 под новым брендом Poco. Устройство представят 22 августа в Индии.

Об этом сообщает PhoneArena.

По предварительным данным, смартфон будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 845 с тактовой частотой 2.8 ГГц и с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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F1 Poco получит сдвоенную камеру с модулями на 20 и 5 Мп, разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Работать устройство будет на батарее емкостью 4000 мАч и иметь поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Так выглядит Xiaomi Poco F1

Новинка будет работать на операционной системе Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой MIUI 9.0. Также устройство будет поддерживать функцию распознавания лиц.

По слухам смартфон будет стоить в Индии 489 долларов (13 200 гривен).

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