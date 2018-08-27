10:04
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Самый дешевый флагман Xiaomi Pocophone F1 можно будет купить в Украине: цена смартфона

366 Читати новину українською
Xiaomi Pocophone F1: цена в Украине
Xiaomi Pocophone F1: цена в Украине / ixbt.com

27 августа состоялась международная презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Pocophone F1. Во время представления стало известно, что новинка поступит в продажу и в Украине.

Об этом пишет tehnot.com.

Как известно, смартфон Poco F1 получил топовый процессор Snapdragon 845. При этом его базовая версия на индийском рынке оценена в 300 долларов (8 100 гривен). Таким образом смартфон стал самым дешевым флагманом компании.

Читайте также: Xiaomi Poco F1 представили официально: характеристики и цена

Когда устройство поступит в продажу в Украине – пока неизвестно.

Poco F1 получил 6,18-дюймовый экран с разрешением 1080х2246 точек, двойную основную камеру 12 и 5 Мп и 20-мегапиксельную фронтальную. Емкость батареи составляет 4000 мач. Также устройство получил жидкостную систему охлаждения LiquidCool.

Цена Xiaomi Poco F1 в Украине

Базовая версия смартфона Poco F1 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти на индийском рынке будет стоить 20 тысяч рупий (это 300 долларов или 8 100 гривен). Продвинутая версия смартфона с модификацией 6/128 ГБ стоит в Индии 23 тысячи рупий (330 долларов или 9 100 гривен). А топовая версия (опять же речь идет о индийский рынок) с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 28 тысяч рупий ( 400 долларов или 11 100 гривен).

При этом в Украине базовая версия с 6/64 ГБ памяти оценена в 10 999 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Новый смартфон Xiaomi Mi 6X представили в промо-видео
 18 апреля , 15:06
Цена смартфона Xiaomi Mi Max 3 оказалась ниже, чем предполагалось ранее
 27 июня , 20:05
Китайская компания выпустит смартфон OnePlus 6T
 27 августа , 16:04
Разработчики создали приложение, которое убеждает пользователей оставаться в постели
 14 августа , 07:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук