Xiaomi Pocophone F1 обогнал популярный флагман в новом тестировании

Накануне официального анонса Xiaomi Pocophone F1 устройство успело собрать вокруг себя не только большое количество слухов, но и многочисленные утечки, которые указывают на характеристики смартфона. Однако в сети появились впечатляющие результаты тестирования Pocophone F1 в популярном бенчмарке Geekbench.

Об этом сообщает Gizmochina.

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В ходе тестирования Pocophone F1 набрал 2 467 баллов в одноядерном испытании, и 9 081 балл – в многоядерном. В результате смартфону на базе топового процессора Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти удалось обойти именитых конкурентов: OnePlus 6 и Samsung Galaxy S9 Plus.



Результати тестування Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 обогнал Samsung Galaxy S9 Plus

Однако стоит отметить, что гаджет от Samsung продемонстрировал лучший результат в одноядерном тестировании.

Samsung Galaxy S9 Plus остается лидером в одноядерном тесте

По имеющейся информации, Xiaomi Pocophone F1 получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2248 пикселей, двойную основную камеру на 20 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4000 миллиампер часов. Анонс устройства в Индии ожидается 22 августа. Предполагаемая цена новинки составит 430 евро (около), однако на момент появления смартфона на полках магазинов это число может измениться.

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