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Xiaomi Pocophone F1 обогнал популярный флагман в новом тестировании

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Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Pocophone F1 / Фото из свободных источников

Накануне официального анонса Xiaomi Pocophone F1 устройство успело собрать вокруг себя не только большое количество слухов, но и многочисленные утечки, которые указывают на характеристики смартфона. Однако в сети появились впечатляющие результаты тестирования Pocophone F1 в популярном бенчмарке Geekbench.

Об этом сообщает Gizmochina.

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В ходе тестирования Pocophone F1 набрал 2 467 баллов в одноядерном испытании, и 9 081 балл – в многоядерном. В результате смартфону на базе топового процессора Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти удалось обойти именитых конкурентов: OnePlus 6 и Samsung Galaxy S9 Plus.

Результати тестування Xiaomi Pocophone F1
Результати тестування Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 обогнал Samsung Galaxy S9 Plus

Однако стоит отметить, что гаджет от Samsung продемонстрировал лучший результат в одноядерном тестировании.

Samsung Galaxy S9 Plus залишається лідером в одноядерному тесті

Samsung Galaxy S9 Plus остается лидером в одноядерном тесте

По имеющейся информации, Xiaomi Pocophone F1 получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2248 пикселей, двойную основную камеру на 20 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4000 миллиампер часов. Анонс устройства в Индии ожидается 22 августа. Предполагаемая цена новинки составит 430 евро (около), однако на момент появления смартфона на полках магазинов это число может измениться.

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Теги: Samsung Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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