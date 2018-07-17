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Новый смартфон Pocophone от Xiaomi засветился на видео

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Pocophone от Xiaomi: появилось видео со смартфоном
Pocophone от Xiaomi: появилось видео со смартфоном / Соцсети

В ближайшее время китайский мультимедийный гигант Xiaomi, вероятней всего, на американский рынок выпустит смартфоны под брендом POCOPHONE. В сети уже появилось видео, на котором не только продемонстрировано устройство, но и раскрываются некоторые детали.

Сейчас же Pocophone получил сертификационный номер M1805SE10A от Федеральной комиссии связи (США).

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Видео с новым Xiaomi Pocophone

Судя по видео, которое появилось в сети, устройство будет иметь Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой от Xiaomi MIUI 9, восьмиядерный процесс с частотой 2.8 ГГц, чипсет Qualcomm Snapdragon 845.

Кроме того, новинка будет оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой на спине и вырезом на фронте.

Передняя же часть телефона очень напоминает Xiaomi Mi8 благодаря огромной выемке в экране, зато задняя часть является очень похожей на Mi5s Plus.

Xiaomi Pocophone попал на видео

Прогнозируется, что стоимость Xiaomi Pocophone составит около 510 долларов США или свыше 13 тысяч гривен – по крайней мере, такой будет его стоимость на рынке Индии.

Напомним, недавно в сети появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi с кодовым названием Berillyium. Вполне вероятно, что он и Xiaomi Pocophone – одно и тот же устройство.

Теги: Смартфоны Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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