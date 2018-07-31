Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров
Китайская корпорация Xiaomi, которая у многих до сих пор ассоциируется с производством смартфонов, установила рекорд по продаже телевизоров. Компания впервые в своей истории вошла в ТОП-10 поставщиков телевизоров с плоскими экранами в мире.
Об этом сообщает DigiTimes.
Так, по данным китайского аналитического агентства Sigmaintell Consulting, мировые поставки телевизоров с плоскими экранами в первом полугодии 2018 выросли на 7,3% и составили 107 миллионов единиц.
Читайте также: Недорогой кондиционер от Xiaomi, которым можно управлять со смартфона
Первое место в этом рейтинге занимает компания Samsung, продав 18,32 миллионов телевизоров. На втором месте оказалась компания LG, которая продала 13,09 миллионов телевизоров.
Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров
Компания Xiaomi впервые попала в этот рейтинг, нарастив доход в четыре раза. Так, за год компании удалось продать 3,16 миллионов телевизоров. Напомним, китайская компания вышла на рынок в сентябре 2013 года и с тех пор стала самым успешным поставщиком телевизоров в Китае.
Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждыйсегодня, 18:01
-
Мобильный оператор Vodafone повышает тарифы: кто будет платить вдвое большесегодня, 17:05
-
О чем заявил Олешко перед своей гибелью: "Когда вы начнете не дули в карманах держать?"сегодня, 16:12