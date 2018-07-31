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Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров

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Xiaomi поставила ТОП-10 поставщиков телевизоров
Xiaomi поставила ТОП-10 поставщиков телевизоров / Фото из открытых источников

Китайская корпорация Xiaomi, которая у многих до сих пор ассоциируется с производством смартфонов, установила рекорд по продаже телевизоров. Компания впервые в своей истории вошла в ТОП-10 поставщиков телевизоров с плоскими экранами в мире.

Об этом сообщает DigiTimes.

Так, по данным китайского аналитического агентства Sigmaintell Consulting, мировые поставки телевизоров с плоскими экранами в первом полугодии 2018 выросли на 7,3% и составили 107 миллионов единиц.

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Первое место в этом рейтинге занимает компания Samsung, продав 18,32 миллионов телевизоров. На втором месте оказалась компания LG, которая продала 13,09 миллионов телевизоров.

Xiaomi поставила власний рекорд щодо продажу телевізорів

Xiaomi поставила собственный рекорд по продаже телевизоров

Компания Xiaomi впервые попала в этот рейтинг, нарастив доход в четыре раза. Так, за год компании удалось продать 3,16 миллионов телевизоров. Напомним, китайская компания вышла на рынок в сентябре 2013 года и с тех пор стала самым успешным поставщиком телевизоров в Китае.

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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