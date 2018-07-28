Xiaomi представил новый Wi-Fi роутер, который стоит всего 15 долларов
Компания Xiaomi официально выпустила новый Wi-Fi роутер четвертого поколения под названием Mi Router 4C. Устройство имеет лаконичный дизайн, корпус – белого цвета.
Об этом сообщает prostotech.com.
Mi Roter 4C стал третьим продуктом из серии, внешне похож на роутер Mi Router 4. Новое устройство оснащено четырьмя антеннами, направленными в разные стороны, то есть он будет раздавать во всех направлениях независимо от того, где он стоит.
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Модель также включает 64 МБ встроенной памяти и поддерживает интеллектуальное управление APP.
Mi Roter 4C поступит в продажу 30 июля
Mi Roter 4C поступит в продажу 30 июля стоимостью 99 юаней (15 долларов или около 400 гривен).
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