Xiaomi представила баскетбольные кроссовки: приятная цена и впечатляющие характеристики

Китайский бренд Xiaomi и компания Chengdu Yibu Technology Co., Ltd выпустили классические кроссовки для игры в баскетбол . Новая обувь имеет название Easy Step Classic Basketball Shoes.

Как сообщает ресурс Gizchina, новинка уже доступна на краудфандинговой платформе Xiaomi в черно-красном, черно-белом и оранжевом цветах, а стоят новые кроссовки только 299 юаней или 45 долларов США.

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Новые кроссовки от Xiaomi доступны в разных цветах

Правда, когда Easy Step Classic Basketball Shoes выйдут в продажу на международном рынке, пока неизвестно.

Особенностью новых кроссовок является то, что их верхняя часть сделана из прочной супер-фибры, которая кроме эстетических, то есть имеет достаточно стильный вид, выполняет еще и боль практические функции – обувь отлично вентилируется и износостойкая в течение длительного времени.



Характеристики Easy Step Classic Basketball Shoes поражают

Кроме того, подошва новинки сделана из материала CARJ-FOX – высоко-эластичной резины с добавлением износостойкого материала. Заметим, что такое сочетание не только снижает ударную силу на подошву, но и помогает лучше отталкиваться от земли.



Новинка от Xiaomi имеет стильный вид и долговечна

Внутри же баскетбольных кроссовок располагается нескользящая антибактериальная стелька, которая изготовлена из полиуретана и оснащена рисунком, который лучше фиксирует ногу внутри обуви.

Напомним, в начале июня Xiaomi выпустила обновленную версию своих умных кроссовок Mi Smart Sneakers, которые стоят около 800 гривен.