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Xiaomi представила еще один нужный продукт для кухни

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Измельчитель мусора Viomi
Измельчитель мусора Viomi / gizmochina.com

Суббренд компании Xiaomi Viomi выпустила еще одну вещь для кухни – измельчитель мусора. Этот бренд известен своей кухонной продукцией, пользователи знакомы с холодильниками, газовыми плитами, водонагревателями, электрочайники от Viomi.

Об этом пишет gizmochina.

Основной функцией нового устройства является измельчение мусора в кухонной раковине. Он использует четыре уровня измельчения, практически распыляя любые пищевые частицы, в том числе кости, яичную скорлупу, арбузную кожу и тому подобное.

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Устройство работает на асинхронном двигателе переменного тока. Корпус выполнен из нержавеющей стали и имеет емкость 1290 мл. Его вес – 9,5 кг. Он также имеет защиту от перегрева. Управлять измельчителем можно с помощью пульта.

Стоимость Viomi оценена в 1799 юаней (это 260 долларов или 7100 гривен).

Подрібнювач сміття
Измельчитель мусора

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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