19:58
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Xiaomi представила геймерскую мышку Mi Gaming Mouse: цена приятно удивляет

74 Читати новину українською
Xiaomi Mi Gaming Mouse
Xiaomi Mi Gaming Mouse / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi выпустила недорогую игровую мышку Mi Gaming Mouse с светодиодной подсветкой. Стоит отметить, что одной из приятных особенностей девайса станет возможность его использования как с проводом, так и без.

Об этом сообщает gizmochina.

Читайте также: Смартфон Xiaomi Mi8: распаковка и первый обзор – видео

Mi Gaming Mouse выполнена в компактном симметричном корпусе с возможностью использования с проводом и без. Мышь оснащена оптическим сенсором с возможностью регулировки DPI до 7200.

Стоит отметить, что в новинке доступны пять стандартных режимов, каждый из которых обозначается соответствующим цветом светодиодной подсветки при переключении, а регулировка осуществляется с помощью двух клавиш: увеличение и уменьшение.

Mi Gaming Mouse

Xiaomi выпустила дешевую геймерскую мышку Mi Gaming Mouse

В мыши используется 32-битный ARM-процессор, который поддерживает возможность программирования с помощью специального софта.

Приятной новостью для геймеров станет также стоимость Mi Gaming Mouse, ведь в Китае мышку можно приобрести всего за 39 долларов (около 1020 гривен).

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 85
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 116
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1489
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сегодня, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 134
Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
сегодня, 15:02 Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
Наталія Лебідь 184
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук