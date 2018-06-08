Xiaomi представила геймерскую мышку Mi Gaming Mouse: цена приятно удивляет

Компания Xiaomi выпустила недорогую игровую мышку Mi Gaming Mouse с светодиодной подсветкой. Стоит отметить, что одной из приятных особенностей девайса станет возможность его использования как с проводом, так и без.

Об этом сообщает gizmochina.

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Mi Gaming Mouse выполнена в компактном симметричном корпусе с возможностью использования с проводом и без. Мышь оснащена оптическим сенсором с возможностью регулировки DPI до 7200.

Стоит отметить, что в новинке доступны пять стандартных режимов, каждый из которых обозначается соответствующим цветом светодиодной подсветки при переключении, а регулировка осуществляется с помощью двух клавиш: увеличение и уменьшение.

Xiaomi выпустила дешевую геймерскую мышку Mi Gaming Mouse

В мыши используется 32-битный ARM-процессор, который поддерживает возможность программирования с помощью специального софта.

Приятной новостью для геймеров станет также стоимость Mi Gaming Mouse, ведь в Китае мышку можно приобрести всего за 39 долларов (около 1020 гривен).

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