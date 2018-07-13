Xiaomi представила игровое кресло AutoFull: выглядит круто и доступная цена

Китайская корпорация Xiaomi не перестает удивлять своих пользователей – на этот раз инженеры компании подготовили "подарок" для геймеров. Это кресло AutoFull, предназначенное для игроков.

Об этом сообщает prostotech.com.

AutoFull уже доступно для покупки

AutoFull имеет стальную раму, полимерный пенопласт покрытый кожей PU третьего поколения. Также его укомплектовали двумя подушками – одна для шеи, другая – для талии.

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Кресло можно настроить на четыре разных угла – на 90, 100, 120 и 155 градусов. Высшая вес, который может выдержать кресло -136 кг. Подлокотники также могут быть отрегулированы до 41 см в высоту.

Стоит AutoFull почти 4 тысячи гривен

При этом стоит такое кресло 999 юаней – это 150 долларов или 3900 гривен. Кресло AutoFull уже доступно для покупки в магазине Youpin.

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AutoFull имеет две подушки для большего комфорта