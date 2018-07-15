Xiaomi представила интересную смарт-камеру за 20 долларов
Корпорация Xiaomi представила свой новый продукт – умную камеру Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P. Стоит новинка около 20 долларов.
Об этом сообщает prostotech.com.
Камера имеет разрешение Full HD и оснащена 130-градусным суперширокоугольным объективом, обеспечивающим четкое изображение с прекрасным полем просмотра (FOV).
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Устройство хорошо снимает даже ночью.
Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм инфракрасным светом, обеспечивает эффективный диапазон ночного видения до 10 метров. Устройство использует двойной Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), что обеспечивает стабильный сигнал для беспроводных соединений.
Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P стоит 500 гривен
Xiaomi Mijia 1080p Smart IP камера также позволяет рассчитывать на идеальную интеграцию с другими продуктами Mijia.
Стоимость камеры составляет 129 юаней – это 20 долларов или 500 гривен.
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