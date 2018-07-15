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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi представила интересную смарт-камеру за 20 долларов

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Умная камера Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P
Умная камера Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P / Фото из открытых источников

Корпорация Xiaomi представила свой новый продукт – умную камеру Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P. Стоит новинка около 20 долларов.

Об этом сообщает prostotech.com.

Камера имеет разрешение Full HD и оснащена 130-градусным суперширокоугольным объективом, обеспечивающим четкое изображение с прекрасным полем просмотра (FOV).

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Устройство хорошо снимает даже ночью.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм инфракрасным светом, обеспечивает эффективный диапазон ночного видения до 10 метров. Устройство использует двойной Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), что обеспечивает стабильный сигнал для беспроводных соединений.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P стоит 500 гривен

Xiaomi Mijia 1080p Smart IP камера также позволяет рассчитывать на идеальную интеграцию с другими продуктами Mijia.

Стоимость камеры составляет 129 юаней – это 20 долларов или 500 гривен.

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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