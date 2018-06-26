Xiaomi представила интересный продукт, который очень пригодится в отпуске

Компания Xiaomi презентовала очередную разработку, которая сейчас изрядно актуальна. Это водонепроницаемый чехол для смартфонов. Он может вместить гаджеты, размер которых не превышает размером 6 дюймов.

Об этом сообщает издание Prostotech.com.

Чехол изготовлен из специального полиуретана. Интересно, что новинка от Xiaomi может не просто хранить устройство, защищая от воды. В этом чехле можно также делать фото или видео с мокрыми руками или даже под водой. Для этого в чехле есть плоскость из специального прозрачного материала, который не искажает изображение, поэтому вы можете делать качественные фото даже под водой.

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Смартфон в чехле может быть под водой до 10 часов

Передняя часть чехла изготовлена из материала, который хорошо распознает жесты на экране. Как заверили в компании, этот чехол со смартфоном можно держать в воде до 10 часов.

Кстати, стоит чехол совсем немного – 5 долларов или 130 гривен.

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