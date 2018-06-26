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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi представила мини-машину для стирки интересной формы: как выглядит новинка

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Мини-стиральная машинка MiniJ
Мини-стиральная машинка MiniJ / prostotech.com

Китайская компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке (место для совместного финансирования) компактную мини-стиральную машинку MiniJ.

Об этом пишет Prostotech.com.

Стоимость компактной "стиралки" составляет около 430 долларов (11 200 гривен).

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Техника имеет необычную каплевидную форму и ее можно крепить к стене: все коммуникации можно спрятать внутри или провести вдоль стены.

Xiaomi MiniJ имеет 8 различных режимов, в том числе и стирки при 95 градусах (почти то же самое, что и вываривание). При этом процессе можно убить до 99,99% различных бактерий и вредных микроорганизмов.

Міні-пральна машинка MiniJ
Мини-стиральная машинка MiniJ

Устройство оснащено двигателем с изменяемым частотным режимом DD. Так, двигатель работает с меньшей мощностью и с низким уровнем шума при работе. Однако, это не уменьшает эффективность стирки.

Кроме того, в стиральную машину встроен сенсорный дисплей с несложным управлением.

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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