Xiaomi представила мощную портативную колонку – Mi Pocket Speaker 2

Компания Xiaomi представила новый портативный динамик, который получил название Mi Pocket Speaker 2. Колонка имеет возможность подключаться через Bluetooth 4.1 и оборудована динамиком 5 Вт. Новинка имеет мощный звуковой выход, который может обеспечить идеальный бас и высокие частоты.

Об этом сообщает prostotech.

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Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 оборудован мощной батареей емкостью 1200 миллиампер часов, а полного заряда девайса должно хватить на 7 часов непрерывного воспроизведения.

Соединение с другими устройствами будет осуществляться через Bluetooth 4.1 и компания обещает диапазон до 10 метров для подключения к Bluetooth. Громкость на устройстве регулируется поворотом верхней части динамика.

Mi Pocket Speaker 2 спроектирован в партнерстве с известным немецким брендом Tymphany. Динамик использует минималистичный дизайн с цилиндрической формой. Его корпус сделан из металла из поликарбоната и материала ABS, а верхняя поверхность выполнена из алюминиевого сплава.

Конструкция включает светодиодный индикатор, который мигает, когда динамик включен или когда он заряжается. Индикатор синий, но при разряде батареи цвет становится красным.

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 уже поступил в продажу с ценником 22 доллара.

Предусмотрен также встроенный микрофон, который позволяет пользователям совершать звонки, при этом музыка автоматически приостанавливается при получении вызова.

На самом деле новинка очень похожа на Mi Bluetooth Speaker 2, который был запущен в прошлом году в Китае. Возможно, это тот же продукт, но с другим названием.

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Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 сейчас уже доступен в официальном интернет-магазине Xiaomi по цене 22 доллара (приблизительно). Колонка будет продаваться в двух цветах: черном и белом.

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