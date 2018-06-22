16:36
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi представила мощную портативную колонку – Mi Pocket Speaker 2

151 Читати новину українською
Xiaomi Mi Pocket Speaker 2
Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi представила новый портативный динамик, который получил название Mi Pocket Speaker 2. Колонка имеет возможность подключаться через Bluetooth 4.1 и оборудована динамиком 5 Вт. Новинка имеет мощный звуковой выход, который может обеспечить идеальный бас и высокие частоты.

Об этом сообщает prostotech.

Читайте также: Украинец попытался провести оккупантам партию смартфонов от Xiaomi

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 оборудован мощной батареей емкостью 1200 миллиампер часов, а полного заряда девайса должно хватить на 7 часов непрерывного воспроизведения.
Соединение с другими устройствами будет осуществляться через Bluetooth 4.1 и компания обещает диапазон до 10 метров для подключения к Bluetooth. Громкость на устройстве регулируется поворотом верхней части динамика.

Mi Pocket Speaker 2 спроектирован в партнерстве с известным немецким брендом Tymphany. Динамик использует минималистичный дизайн с цилиндрической формой. Его корпус сделан из металла из поликарбоната и материала ABS, а верхняя поверхность выполнена из алюминиевого сплава.
Конструкция включает светодиодный индикатор, который мигает, когда динамик включен или когда он заряжается. Индикатор синий, но при разряде батареи цвет становится красным.

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 уже поступил в продажу с ценником 22 доллара.

Предусмотрен также встроенный микрофон, который позволяет пользователям совершать звонки, при этом музыка автоматически приостанавливается при получении вызова.
На самом деле новинка очень похожа на Mi Bluetooth Speaker 2, который был запущен в прошлом году в Китае. Возможно, это тот же продукт, но с другим названием.

Читайте также: В сети появились фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 сейчас уже доступен в официальном интернет-магазине Xiaomi по цене 22 доллара (приблизительно). Колонка будет продаваться в двух цветах: черном и белом.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Цены Техно Китай Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук