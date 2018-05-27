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Xiaomi представила мощный роутер Mi Router 4: цена приятно удивляет

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Xiaomi представила мощный роутер Mi Router 4
Xiaomi представила мощный роутер Mi Router 4 / 4pda.ru

В Китае презентовали новый роутер от компании Xiaomi. Четвертое поколение Mi Router внешним видом напоминает своего предшественника: изменения не коснулись ключевых функций устройства, например, управление со смартфона, однако корпорация изменила "внутренности" новинки.

Об этом сообщает gizmochina.

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Xiaomi Mi Router 4 имеет тонкий корпус из алюминиево-магниевого сплава белого цвета. Роутер оснащен четырьмя всенаправленными антеннами, а вся нижняя часть имеет перфорацию для охлаждения устройства во время работы. Из портов предусмотрены один WAN и два LAN для проводного подключения компьютеров, игровых консолей и других устройств. Однако разъем USB у новинки отсутствует.

Xiaomi Mi Router 4
В Xiaomi Mi Router 4 одновременно может подключиться 128 устройств

Внутри Mi Router 4 установлены процессор MT7621A, который поддерживает подключение до 128 устройств, 128 МБ оперативной памяти и накопитель на 128 МБ. Роутер поддерживает двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) гигабитный Wi-Fi. Также в новинке предусмотрено шифрование WPA-PSK / WPA2-PSK и защита DoS. Есть фирменная кнопка для быстрого подключения новых гаджетов. Управление и настройка роутера осуществляется через браузер или мобильное приложение для Android и iOS.

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Старт продаж нового Mi Router 4 запланирован на 25 мая, а стоить новинка будет всего 31 доллар (около 810 гривен).

Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника Китай
Источник: 24 Канал
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