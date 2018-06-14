Xiaomi представила недорогого робота, который умеет ухаживать за детьми

Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять своих пользователей. На этот раз китайцы представили компактного робота под названием NUWA XiaoDan, которого научили ухаживать за детьми.

Об этом говорится на портале Хiaomitoday.com.

Робот поддерживает технологию искусственного интеллекта и умеет демонстрировать некоторые эмоции.

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Так, XiaoDan умеет распознавать лица, объекты, жесты, источники звука, а также анализировать семантику и понимать диалоги. Этот робот создает динамическую трехмерную модель эмоций, которая изменяет эмоциональное поведение людей. Поэтому взаимодействие с роботом происходит естественно.

Робот стоит почти 10 000 гривен

Xiaomi NUWA XiaoDan может стать домашней няней или репетитором, обучая детей английскому, математике или астрономии.

Робот весит 4 кг и может двигаться благодаря колесам. XiaoDan оснащен 7-дюймовым экраном, который выполняет функцию лица. Он также имеет камеру, которая может записывать видео 720p и совершать видеозвонки через WiFi.

Робот умеет демонстрировать эмоции

Уже вскоре новинка появится на китайском рынке. Там он будет стоить 2300 юаней, это около 9400 гривен.

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