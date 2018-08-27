Xiaomi представила необычную новинку

В ассортименте китайской компании Xiaomi появился пенал для канцелярских принадлежностей. Новинка получила название Echo Stationery Storage Box, а стоить всего 3 доллара.

Об этом сообщает Gizchina.

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Стоит отметить, что Xiaomi предлагает носить в пенале не только ручки и карандаши, но и предметы для макияжа (помаду, тушь, блеск для губ и т.д.), или кабели, зарядные устройства и многое другое.



Xiaomi Echo Stationery Storage Box

Размеры Echo Stationery Storage Box составляют 195 x 67 x 30 миллиметров. Он изготовлен из высококачественного прочного полипропилена белого матового цвета или полностью прозрачного. Как уже отмечалось, новинку можно приобрести всего за 3 доллара (около 80 гривен).

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