Xiaomi представила необычный диван за 150 долларов

Китайская корпорация Xiaomi представила еще одну не типичную для компании вещь –диван. Правда это не типичный предмет мебели, а модульный, который собирается из отдельных блоков.

Об этом сообщает gizchina.

Благодаря этому диван удобнее размещать в помещении. Базовая одноместная модель, которая больше похожа на кресло, стоит 150 долларов ( 3900 гривен). При этом эту модель можно расширить до двухместной или трехместной. Однако, максимальная конфигурация обойдется пользователям в 540 долларов.

Читайте также: Xiaomi представила игровое кресло AutoFull: выглядит круто и доступная цена

Обивка дивана изготовлена из текстиля, а секции изготовлены из вспененного материала плотностью 35 кг/м3. В компании уверяют, что конфигурация не теряют свои свойства даже после длительного использования.

Каркас дивана изготовлен из водостойкой многослойной фанеры, а пружина рассчитана на нагрузку до 350 кг.

Сидение имеет ширину 60 см, что должно быть достаточно для того, чтобы не только сидеть, но и лежать.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.