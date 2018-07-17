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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi представила необычный диван за 150 долларов

120 Читати новину українською
Диван от Xiaomi
Диван от Xiaomi / gizchina.com

Китайская корпорация Xiaomi представила еще одну не типичную для компании вещь –диван. Правда это не типичный предмет мебели, а модульный, который собирается из отдельных блоков.

Об этом сообщает gizchina.

Благодаря этому диван удобнее размещать в помещении. Базовая одноместная модель, которая больше похожа на кресло, стоит 150 долларов ( 3900 гривен). При этом эту модель можно расширить до двухместной или трехместной. Однако, максимальная конфигурация обойдется пользователям в 540 долларов.

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Обивка дивана изготовлена из текстиля, а секции изготовлены из вспененного материала плотностью 35 кг/м3. В компании уверяют, что конфигурация не теряют свои свойства даже после длительного использования.

Каркас дивана изготовлен из водостойкой многослойной фанеры, а пружина рассчитана на нагрузку до 350 кг.

Сидение имеет ширину 60 см, что должно быть достаточно для того, чтобы не только сидеть, но и лежать.

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Теги: LifeStyle Техно Декор и дом Гаджеты
Источник: 24 Канал
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