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Xiaomi представила новое мощное USB-зарядное

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Xiaomi представила новое мощное USB-зарядное
Xiaomi представила новое мощное USB-зарядное / ProstoTech

Компания Xiaomi выпустила новое USB-зарядное устройство с мощностью 36 Вт и двумя USB-портами. Новое зарядное уже доступно в Mi Store.

Об этом сообщает ProstoTech.

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Зарядное устройство оснащено двумя интерфейсами выхода USB и поддерживает быстрый заряд Quick Charge 3.0. Эта модель – не первый двойное USB-зарядное устройство от Xiaomi. Но эта модель – это версия с быстрой зарядкой, которая поддерживает протокол зарядки QC 3.0. Зарядное устройство имеет два порта USB Type-A, каждый выход из порта дает до 18 Вт мощности, при этом суммарная мощность зарядного составляет до 36 Вт.

USB-зарядний пристрій від Xiaomi
Xiaomi представила новое мощное USB-зарядное устройство

Зарадное устройство довольно компактно, ведь имеет размеры 55 х 55 х 28 миллиметров. Устройство также использует шпильки, которые складываются, для удобного хранения. Это делает его подходящим для использования в путешествиях.

USB-зарядний пристрій від Xiaomi
В зарядку встроили высокоточный аппаратный чип, который регулирует ток

Корпус изготовлен с использованием теплостойких и огнезащитных материалов, соединенных с применением процесса ультразвуковой сварки. Зарядное устройство также использует международную мощность AC100-240В и частоту 50/60 ГГц. Таким образом, оно соответствует стандартам большинства стран. Кроме того, в него встроили высокоточный аппаратный чип, который регулирует ток и обеспечивает работу каждого интерфейса в безопасном диапазоне.

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Новое зарядное устройство уже доступен в Mi Store по цене 9 долларов (около 230 гривен).

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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