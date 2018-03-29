Xiaomi представила новые беспроводные наушники с защитой от влаги

Китайская корпорация Xiaomi представила новый продукт, получивший название Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset. Новинка представляет собой стильное беспроводные наушники с микрофоном, которые имеют специальное крепление для шеи и специальную защиту от брызг и пота.

Об этом сообщает портал portaltele.com.ua.

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Главной особенностью новых беспроводных наушников Xiaomi есть специальный ободок из эластичного материала, который можно аккуратно погнуть под особенности шеи каждого конкретного человека. Таким образом можно регулировать посадку наушников. Кроме того, новинка имеет очень стильный и солидный внешний вид.



Xiaomi представила новые Bluetooth наушники

Корпус всего изделия выполнен из пластика, который стилизован под металл. Использовать алюминий производитель не стал из-за его слишком большого веса и очень сильное охлаждение этого материала в холодное время года.



Новые компактные Bluetooth наушники от Xiaomi

Новинка Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset работает на основе технологии Bluetooth 4.0, а встроенный в нее чип CSR8645 имеет поддержку кодеков aptX и ACC для обеспечения наилучшего качества звучания. В устройство встроена аккумуляторная батарея емкостью 137 миллиампер часов, которая обеспечивает до 8 часов воспроизведения музыки при среднем уровне громкости и до 10 часов общения по телефону. Если просто положить наушники и не использовать их, они проработают около 9 суток. Сопротивление составляет 32 Ома, а воспроизводимый частотный диапазон от 20 до 20 000 Герц.



Новые наушники от Xiaomi

Для подзарядки беспроводных наушников Xiaomi со встроенным в них микрофоном используется разъем microUSB, а вес всего изделия составляет 40 граммов.

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Купить Mi Collar Bluetooth Headset покупатели смогут уже совсем скоро в черном, серебристом и золотистом цветах. Все они выглядят очень стильно и эффектно. Официальная рекомендованная цена новинки в Китае составляет около 49 долларов (около 1300 гривен). Продажа Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset стартует 3 апреля 2018 года.