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Xiaomi представила новые компактные наушники: цена приятно удивляет

178 Читати новину українською
Новые наушники от Xiaomi
Новые наушники от Xiaomi / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi представила новые наушники-вкладыши Mi Half In-Ear. При этом цена новинки довольно привлекательная – 11 долларов или около 300 гривен.

Об этом сообщает tehnot.com.

Наушинки имеют пластиковый корпус, стилизованный под керамику и кабель длиной 1,25 метра. Они также имеют пульт с микрофоном и тремя кнопками для плеера.

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Гарнитура оснащена динамическими излучателями с керамической пластиной, а динамический диапазон заявлен на уровне 20-40000 Гц, что в теории это позволит воспроизводить звук, максимально приближенный к оригиналу.

Чувствительность составляет 105 дБ/мВт (выше среднего уровня), что означает достаточно высокую громкость воспроизведения.

Mi Half In-Ear имеют сертификацию Hi-Res Audio, то есть могут воспроизвод звук качественнее, чем у CD.

Наушинки можно приобрести в черном и белом цветах.

Xiaomi представила нові компактні навушники

Цена Mi Half In-Ear – 11 долларов

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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