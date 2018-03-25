Xiaomi представила новые компактные наушники: цена приятно удивляет
Компания Xiaomi представила новые наушники-вкладыши Mi Half In-Ear. При этом цена новинки довольно привлекательная – 11 долларов или около 300 гривен.
Об этом сообщает tehnot.com.
Наушинки имеют пластиковый корпус, стилизованный под керамику и кабель длиной 1,25 метра. Они также имеют пульт с микрофоном и тремя кнопками для плеера.
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Гарнитура оснащена динамическими излучателями с керамической пластиной, а динамический диапазон заявлен на уровне 20-40000 Гц, что в теории это позволит воспроизводить звук, максимально приближенный к оригиналу.
Чувствительность составляет 105 дБ/мВт (выше среднего уровня), что означает достаточно высокую громкость воспроизведения.
Mi Half In-Ear имеют сертификацию Hi-Res Audio, то есть могут воспроизвод звук качественнее, чем у CD.
Наушинки можно приобрести в черном и белом цветах.
Цена Mi Half In-Ear – 11 долларов
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