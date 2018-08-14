Xiaomi представила новый планшет Mi Pad 4 Plus, который должен стать "прямым конкурентом" iPad

Компания Xiaomi официально представила новый планшет Mi Pad 4 Plus, который получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 1920x1200 пикселей с соотношением сторон 16:10.

Об этом сообщает издание GizmoChina.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus стал усовершенствованной версией планшета Xiaomi Mi Pad 4, который представили в июне.

Читайте также: Samsung официально представила бюджетный планшет Galaxy Tab S4

Как уверяют разработчики, новый планшет станет конкурентом iPad от Apple.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 660 с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8620 мАч. Планшет оснащен сканером отпечатков пальцев и поддерживает функцию Face Unlock.



Mi Pad 4 Plus должен составить конкуренцию iPad

Также устройство имеет 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/2.0 и 5-мегапиксельную селфи-камеру с диафрагмой f/2.0 с поддержкой HDR и распознавания лица.

Новинка поступит в продажу 16 августа. Цена версии на 64 ГБ составит 275 долларов (7 400 гривен), а планшет на 128 ГБ флэш-памяти оценили в 304 доллара (8 200 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно