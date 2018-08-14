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Xiaomi представила новый планшет Mi Pad 4 Plus, который должен стать "прямым конкурентом" iPad

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Xiaomi представила новий планшет Mi Pad 4 Plus
Xiaomi представила новий планшет Mi Pad 4 Plus / mi.com

Компания Xiaomi официально представила новый планшет Mi Pad 4 Plus, который получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD 1920x1200 пикселей с соотношением сторон 16:10.

Об этом сообщает издание GizmoChina.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus стал усовершенствованной версией планшета Xiaomi Mi Pad 4, который представили в июне.

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Как уверяют разработчики, новый планшет станет конкурентом iPad от Apple.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 660 с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 8620 мАч. Планшет оснащен сканером отпечатков пальцев и поддерживает функцию Face Unlock.

Mi Pad 4 Plus
Mi Pad 4 Plus должен составить конкуренцию iPad

Также устройство имеет 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/2.0 и 5-мегапиксельную селфи-камеру с диафрагмой f/2.0 с поддержкой HDR и распознавания лица.

Новинка поступит в продажу 16 августа. Цена версии на 64 ГБ составит 275 долларов (7 400 гривен), а планшет на 128 ГБ флэш-памяти оценили в 304 доллара (8 200 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты планшеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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