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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi представила оригинальный светильник, который работает автоматически

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Светильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini
Светильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini / gizmochina.com

Китайская корпорация Xiaomi представила автоматический светильник Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini. Устройство включается самостоятельно, когда рядом человек и наоборот выключается, когда поблизости никого нет.

Об этом сообщает gizmochina.

Светильник от Xiaomi имеет инфракрасный датчик, благодаря чему реагирует на присутствие человека. Через минуту он выключается автоматически, если поблизости нет человека.

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Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini имеет диаметр 25 см. Он функционирует от трех элементов AAA.

Это устройство идеально подойдет для помещений, в которых нет необходимости использовать основной источник света. Также его можно использовать в коридорах, на террасах, балконах.

Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini
Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini реагирует на присутствие человека

Стоимость Yeelight Meteorite Induction Ceiling Lamp Mini составляет всего 14 долларов – это 364 гривны.

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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