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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi представила полезную разработку, которая пригодится в каждой квартире

225 Читати новину українською
Электросушилка Hangzhou Bang Technology
Электросушилка Hangzhou Bang Technology / china-review.com.ua

Китайская компания Xiaomi продолжает радовать пользователей интересными разработками. Так, на площадке коллективного финансирования компания начала сбор средств на механизированную электросушилку для белья.

Об этом сообщает china-review.com.ua.

При этом производить сушилку будет партнер Xiaomi, компания Hangzhou Bang Technology.

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Эта электросушилка может высушить абсолютно мокрую одежду общим весом до 30 кг. На это нужно несколько часов. Преимуществом сушилки является компактность, так как она занимает мало места.

Hangzhou Bang Technology

Hangzhou Bang Technology очень компактная

Устройство имеет электродвигатель, который может автоматически опускать и поднимать одежду для более качественной просушки. При этом пространство вокруг сушилки подсвечивается светодиодными элементами.

Сушилка должна поступить в продажу уже в августе. И устройство будет стоить 135 долларов – это около 3500 гривен.

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Теги: Техно Бытовая техника Xiaomi
Источник: 24 Канал
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