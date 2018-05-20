Xiaomi представила швабру, которая стоит меньше 10 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок очередную свою новинку – швабру, которую разработала компания Deerma. Интересно, что стоит новинка 59 юаней – это около 9.3 долларов, или 240 гривен.

Об этом пишет издание itechua.com.

Как известно, Deerma известна своими увлажнителями воздуха.

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Новая швабра имеет контейнер для воды объемом 350 мл. Жидкость смачивает салфетку для мытья поверхностей. Если вам нужно больше увлажнить поверхность, то на ручке есть рычаг распылителя для дополнительного увлажнения.

Производитель убеждает, что насадка с различными типами волокон соберет мельчайшие частицы пыли и легко отмоет швы между плиткой. Кроме того, для большего удобства держатель может поворачиваться на 360 градусов.

Швабра от Xiaomi