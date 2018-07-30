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Xiaomi представила свой самый дорогой продукт

71 Читати новину українською
Gaoya Whole House Set
Gaoya Whole House Set / gizmochina.com

Китайская корпорация Xiaomi выпустила свой самый большой и самый дорогой продукт – набор мебели для дома Gaoya Whole House Set. Однако, фактическим производителем этой продукции являеться партнер Xiaomi – китайский бренд Master Tong.

Об этом пишет gizmochina.

В набор Gaoya Whole House Set входит 25 различных единиц мебели, которыми можно обустроить весь дом. В частности. В перечне тумба под телевизор, журнальный столик, обеденный стол и стулья, мягкий уголок и диван, двуспальная кровать и прикроватные тумбочки, письменный стол и книжный шкаф, шкафы для одежды и обуви, и многое другое.

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Интересно, что вся мебель изготовлена из натуральных материалов: дерево и кожа.

Gaoya Whole House Set
Набор мебели Gaoya Whole House Set

Полный комплект мебели стоит 29 999 юаней – это около 4400 долларов или 120 тысяч гривен. При этом некоторую мебель из набора можно приобрести отдельно. Мебель станет доступной для продажи 7 октября.

Gaoya Whole House Set
Мебелью Gaoya Whole House Set можно оборудовать целый дом

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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