Xiaomi представила свой самый дорогой продукт

Китайская корпорация Xiaomi выпустила свой самый большой и самый дорогой продукт – набор мебели для дома Gaoya Whole House Set. Однако, фактическим производителем этой продукции являеться партнер Xiaomi – китайский бренд Master Tong.

Об этом пишет gizmochina.

В набор Gaoya Whole House Set входит 25 различных единиц мебели, которыми можно обустроить весь дом. В частности. В перечне тумба под телевизор, журнальный столик, обеденный стол и стулья, мягкий уголок и диван, двуспальная кровать и прикроватные тумбочки, письменный стол и книжный шкаф, шкафы для одежды и обуви, и многое другое.

Читайте также: Недорогой кондиционер от Xiaomi, которым можно управлять со смартфона

Интересно, что вся мебель изготовлена из натуральных материалов: дерево и кожа.



Набор мебели Gaoya Whole House Set

Полный комплект мебели стоит 29 999 юаней – это около 4400 долларов или 120 тысяч гривен. При этом некоторую мебель из набора можно приобрести отдельно. Мебель станет доступной для продажи 7 октября.



Мебелью Gaoya Whole House Set можно оборудовать целый дом

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.