Xiaomi представила телевизор Mi TV 4: почему публика аплодировала стоя

31 мая в Китае состоялась большая презентация компании Xiaomi. Среди новинок, которые представили китайцы, 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4. Публике так понравилась новинка, что во время представления зрители аплодировали стоя.

Xiaomi Mi TV 4 имеет IPS-экран с 178-градусным углом обзора и разрешением 4K UHD (3840 на 2160 пикселей). Дисплей поддерживает технологию HDR.

Телевизор имеет 4-ядерный процессор Amlogic Cortex A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц, который дополнен графическим ускорителем Mali-T830. Устройство оснащено 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти. В приборе имеется модуль Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Есть три порта HDMI, два USB, а также по одному Ethernet, AV и S / PDIF.

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Также Mi TV 4 имеет приложение Mi Player, поддерживающее видео в форматах RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS и MP4, а также полноценно работает с кодеками H. 263, H. 264, H. 265, MPEG 1/2/4.

Кроме того, прибор имеет поддержку Dolby Audio + DTS-HD для улучшения качества звучания. В корпусе размещены 2 динамика, мощностью по 8 Вт каждая.

Как операционную систему в телевизоре использовали упрощенную версию MIUI – PatchWall.

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Рекомендованная цена Mi TV 4 в Китае – 8999 юаней, около 37 тысяч гривен. Стоит добавить, что аналоги Samsung и Sony с такой диагональю стоят в несколько раз больше.

Xiaomi Mi TV 4 стоит около 37 тысяч гривен