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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Xiaomi представила удобную и стильную Bluetooth-колонку по доступной цене

47 Читати новину українською
Xiaomi Muzen Atomic Player B612
Xiaomi Muzen Atomic Player B612 / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi на собственной краудфандинговий платформе представила новую беспроводную Bluetooth-колонку Muzen Atomic Player B612. Ключевой особенностью новинки стал необычный дизайн, который напоминает раритетный проигрыватель виниловых пластинок, только в миниатюрном корпусе.

Об этом сообщается на сайте youpin.mi.com.

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Колонка Muzen Atomic Player B612 имеет очень скромные габариты: 63 x 47 x 30 миллиметров при весе 130 грамм. Она без проблем помещается даже в кармане, а специальное кольцо позволяет повесить ее на сумку или портфель. Выпускаться устройство в четырех цветах: зеленом, персиковом, голубом и розовом.

Xiaomi Muzen Atomic Player B612
Xiaomi Muzen Atomic Player B612 будет выпускаться в четырех цветах

Muzen Atomic Player B612 выполнена в корпусе из сплава цинка и алюминия, внутри которого расположился один динамик мощностью 3 Вт. Элементы управления представлены колесиком для регулировки громкости, рычагом для остановки и возобновления воспроизведения музыки и переключателем треков.

Xiaomi Muzen Atomic Player B612
Xiaomi Muzen Atomic Player B612 имеет интересный дизайн

Заявленный частотный диапазон составляет от 130 Гц до 20 кГц. По заверениям производителя, встроенного аккумулятора на 400 миллиампер часов хватает до 7 часов воспроизведения музыки, а заряжается устройство через разъем microUSB.

Xiaomi Muzen Atomic Player B612 
Xiaomi Muzen Atomic Player B612 сможет работать до 7 часов

На краудфандинговой платформе Xiaomi колонку Muzen Atomic Player B612 можно заказать примерно за 36 долларов (около 950 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Китай Гаджеты Цены
Источник: 24 Канал
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