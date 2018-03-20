Xiaomi представила универсальную электроплитку

Китайская компания Xiaomi представила новый продукт – универсальную электроплитку OCooker. Это уже вторая модель линейки (первая была OCookr Kitcher).

Об этом сообщает Gizmochina.com.

Электроплитку представили на платформе краудфандинга (общественное финансирование).

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От первой модели новая OCooker отличается съемной кастрюлей (в предыдущем варианте нагревательный элемент был встроенный).

Так, новая электрическая плита от OCooker умеет поддерживать температуру, и имеет различные режимы приготовления, регулирования нагрева и тому подобное.

Интересно, что ее конструкция является модульной, то есть она позволяет использовать кастрюлю как на самой электроплитке, так и отдельно.

Новинка будет стоить примерно 31 доллар. Сейчас уже раскуплены все запасы, однако уже вскоре должны появиться новые.

Универсальная электроплитка OCooker