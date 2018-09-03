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Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине

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Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине
Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине / gizchina.com

Одна из крупнейших проблем офисных работников – проблемы со спиной. Голова постоянно опущена вниз, поэтому со временем возникает боль в шейном отделе позвоночника. Поэтому компания Xiaomi представила массажер, который должен бороться с этими проблемами.

Об этом пишет prostotech.com.

Массажер имеет название Xiaomi Mini Neck Massager. Его основная зона применения – шейный отдел позвоночника, хотя им можно массировать и другие точки, например, в области колен.

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Как уверяют разработчики, устройство всего за 15 минут может расслабить мышцы и восстановить нормальное кровообращение в зоне 7-го шейного позвонка.

Устройство имитирует классический ручной массаж. Оно работает с помощью мотора, что обеспечивает до 5800 движений в минуту.

Масажер від Xiaomi
Массажер от Xiaomi

Стоимость Xiaomi Mini Neck Massager, по предварительным данным, составляет около 1100 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Здоровье Профилактика заболеваний Xiaomi
Источник: 24 Канал
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