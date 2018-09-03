Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине
Одна из крупнейших проблем офисных работников – проблемы со спиной. Голова постоянно опущена вниз, поэтому со временем возникает боль в шейном отделе позвоночника. Поэтому компания Xiaomi представила массажер, который должен бороться с этими проблемами.
Об этом пишет prostotech.com.
Массажер имеет название Xiaomi Mini Neck Massager. Его основная зона применения – шейный отдел позвоночника, хотя им можно массировать и другие точки, например, в области колен.
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Как уверяют разработчики, устройство всего за 15 минут может расслабить мышцы и восстановить нормальное кровообращение в зоне 7-го шейного позвонка.
Устройство имитирует классический ручной массаж. Оно работает с помощью мотора, что обеспечивает до 5800 движений в минуту.
Массажер от Xiaomi
Стоимость Xiaomi Mini Neck Massager, по предварительным данным, составляет около 1100 гривен.
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