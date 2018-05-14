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Xiaomi презентовала новый лазерный 100-дюймовый телевизор Fabulus F1

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Xiaomi Fabulus F1
Xiaomi Fabulus F1 / Gizchina

Компания Xiaomi пополнила линейку телевизоров новой моделью Fabulus F1, которая имеет диагональ 100 дюймов. Это не традиционный телевизор, он создан на основе технологии лазерного флуоресцентного отображения ALPD, однако по качеству изображения он не уступает традиционным IPS-панелям.

Об этом сообщает Gizchina.

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Xiaomi Fabulus F1 состоит из двух частей: лазерного проектора и специальной 100-дюймовой поверхности. Их комбинация позволяет добиться яркого и насыщенного изображения, как на обычных телевизорах. Более того, картинка не выцветает при ярком свете, поэтому нет необходимости перед просмотром закрывать окна.

Лазерний проектор Fabulus F1

Лазерный проектор Fabulus F1

Проецированное изображение имеет разрешение 2214 х 1245 пикселей с соотношением сторон 16: 9. Кроме того, устройство совместимо с новой технологией ALPD 3.0, которая обеспечивает высокий цветовой контраст, отсутствие цифрового шума и низкое энергопотребление.

В Китае Xiaomi Fabulus F1 будут продавать за 1 088 долларов (около 28 500 гривен).

Теги: Техно Китай Цены Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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