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Xiaomi презентовала PetBit для отслеживания животных: цена приятно удивляет

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Xiaomi презентовала PetBit: функции и цена новинки
Xiaomi презентовала PetBit: функции и цена новинки / akket.com

Сегодня, 15 июня, компания Xiaomi официально представила свою разработку под названием PetBit. Новое устройство специалисты разработали ради спасения животных, если они исчезнут. Гаджет выполнен в форме ошейника и представляет собой GPS-трекер, который позволяет следить за местонахождением того, кто его носит.

Об этом сообщает akket.com.

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Однако PetBit – это даже не ошейник с GPS, а просто отдельный модуль, который можно закрепить на что угодно с помощью специальной клипсы. По словам Xiaomi, его очень удобно крепить на любой ошейник, а благодаря специальному креплению он не отвалится даже тогда, когда домашний питомец проявляет большую активность.

Xiaomi PetBit
Xiaomi PetBit можно просто прикрепить на ошейник домашнего любимца

С помощью этого устройства можно получать информацию о местоположении животного в режиме реального времени и следить за ним. В устройстве есть даже специальный светодиодный индикатор, который делает собаку заметной даже в ночное время.

Производитель интегрировал в этот гаджет специальный алгоритм, который учитывает поведение 200 пород собак. За счет него владелец может посмотреть предполагаемый маршрут движения своего домашнего любимца. В случае, если питомец потерялся, его владелец может отправить через смартфон на ошейник команду, которая заставит трекер высветить на экран QR-код, отсканировав который можно будет связаться с владельцем животного.

Xiaomi PetBit

Xiaomi PetBit отслеживает местоположение животного и передает данные на смартфон владельца

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Также Xiaomi PetBit умеет считать потраченные калории, а кроме того вычислять пройденное расстояние. На одном заряде гаджет работает до 30 дней, а еще он защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi PetBit
Xiaomi PetBit доступен в двух цветах

Габариты новинки составляют 5,04 × 4,6 × 1,83 сантиметра, а весит изделие всего 26 граммов. Купить его можно в черном и белом цветах по официальной рекомендованной цене в 30 долларов (около 786 гривен).

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Теги: Xiaomi Цены мир животных Китай Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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