Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag
Вместе с игровым ноутбуком Mi Gaming Laptop компания Xiaomi представила рюкзак Mi Geek Shoulder Bag, который рассчитан на гиков (человека, увлеченного современным технологиям) и геймеров.
Об этом сообщает tehnot.com.
Дизайн рюкзака разработали в стартапе 90 points. В эту сумку может поместиться ноутбук размером 15,6 дюйма, в том числе Mi Gaming Laptop, который компания представила на этой же конференции. Также рюкзак имеет крепления для наушников, отделение для очков, двух мышек, двух флешек и двух карт памяти.
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Сумка изготовлена из плотной матовой ткани. На задней панели установлены вентиляционные каналы, а над лямками предусмотрены плечевые ремни для распределения нагрузки.
Mi Geek Shoulder Bag поступит в продажу уже в апреле. Его стоимость составляет 64 доллара (1600 гривен).
Mi Geek Shoulder Bag
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