Xiaomi присоединилась к запуску детской зубной щетки

На своей краундфандинговой платформе Xiaomi представила разработанную специально для детей электрическую зубную щетку Soocas C1, однако выпускать ее будет компания Soocare.

Новинка относится к классу звуковых щеток с головкой, которая вибрирует и имеет два режима работы: стандартный и с пониженной частотой колебаний для тех деток, которые только начинают чистить зубы, передает gagadget.com.

Читайте также: В Xiaomi появились интересные наушники: устройство имеет датчик частоты сердечных сокращений



Soocas C1 имеет два режима работы

Кроме того, эта зубная щетка оснащена датчиком давления. Так, из-за чрезмерного нажима Soocas C1 будет автоматически сбрасывать обороты.

Чтобы дети правильно чистили зубы, им в этом поможет специальное мобильное приложение, которое будет делать это в игровой форме, и таймер, благодаря которому можно отчислить необходимых две минуты.



Soocas C1 не только защищает ротовую полость, но и помогает детям чистить зубы в игровой форме

Также Soocas C1 имеет прорезиненный корпус с защитой от воды IPX7. Ее передняя панель является сменной: можно выбрать варианты с кроликом в синем, или красном комбинезоне (в коробку положили еще несколько наклеек с этим персонажем). В то же время здесь используются сменные головки с антибактериальной мягкой щетиной DuPont.



Символ Soocas C1 – кролик

За двукратной чистки зубов аккумулятор емкостью 800 мач обеспечивает до 20 дней работы без подзарядки.



Щеткой можно пользоваться до 20 дней без подзарядки

Относительно цены, то Soocas C1 можно заказать за примерно 25 долларов (655 гривен). Заметим, что бюджетная модель для взрослых Soocas X1 стоит даже немного дешевле – около 25 долларов.

Напомним, в начале июня Xiaomi представила электрическую зубную щетку Dr Bei, в которой применяется передовая технология очистки Sonic.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно