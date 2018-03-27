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Xiaomi разрабатывает первый "по-настоящему игровой" смартфон

58 Читати новину українською
Xiaomi разрабатывает игровой смартфон Blackshark
Xiaomi разрабатывает игровой смартфон Blackshark / haber7.com

Компания Xiaomi работает над созданием игрового смартфона Blackshark. 26 марта в компании официально подтвердили будущую новинку, рассекретив некоторые из ее технических характеристик.

Об этом пишет akket.com.

Так, на официальном аккаунте Xiaomi в соцсети Weibo появилось тизерное изображение смартфона Blackshark.

По словам разработчиков, новинка станет "первым в мире по-настоящему игровым мобильным устройством".

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Аппаратной основой телефона станет топовый 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, дополненный графическим ускорителем Adreno 630.

Это все поможет смартфону без проблем запускать даже самые ресурсоемкие игры.

Xiaomi Blackshark также будет оснащен экраном с диагональю более 5,5-дюймов и соотношением сторон 18: 9. Также смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной флэш-памяти.

Смартфон получит модем Snapdragon X20 LTE с поддержкой гигабитного мобильного интернета в рамках сети четвертого поколения 4G, а также модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE, A-GPS и, конечно же, NFC.

Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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