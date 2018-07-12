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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi разрабатывает умный холодильник, которым можно управлять голосом

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Холодильник Xiaomi Yunmi 450L
Холодильник Xiaomi Yunmi 450L / youpin.mi.com

Компания Xiaomi работает над разработкой умного холодильника Yunmi 450L. Он будет оборудован большим экраном, будет поддерживать голосовые команды и будет иметь светодиодную подсветку. Емкость холодильника составит 450 литров.

Об этом сообщает ixbt.com.

Габариты Xiaomi Yunmi 450L составляют 1780 х 636 х 836 мм. На дверце будет размещена 21-дюймовая сенсорная панель IPS с антибликовым покрытием. С помощью этого экрана можно управлять не только холодильником, но и другими системами умного дома.

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Более того, устройством можно управлять и с помощью голосовых команд.

Xiaomi Yunmi 450L

Xiaomi Yunmi 450L имеет вместимость 450 литров

В середине в холодильнике есть две внутренние камеры, которые изолированы между собой. Благодаря этому в них можно поддерживать разную температуру и хранить различные продукты. Также в устройстве есть дезодорирующий фильтр, прочные дверные петли и светодиодная подсветка.

Xiaomi Yunmi 450L

Xiaomi Yunmi 450L имеет две изолированные камеры

Холодильник Xiaomi Yunmi 450L можно будет приобрести за 900 долларов (23 400 гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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