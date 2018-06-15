ТОП-3 смартфона недели: бюджетник от Asus, долгожданный Xiaomi Redmi 6 и Lenovo Z5

Китайская компания Xiaomi представила смартфон бюджетного класса Xiaomi Redmi 6. Asus запустила продажи недорогого смартфона Zenfone 5Q с 4 камерами. Новинку от Lenovo раскупили за несколько минут. Эти три модели можно считать самыми интересными смартфонами уходящей недели.

Xiaomi Redmi 6

Этот смартфоны можно считать наиболее ожидаемой моделью, которая была представлена в этом месяце. В конце концов, большинство смартфонов, которые производит китайская компания, имеют большую популярность среди пользователей.

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Характеристики Xiaomi Redmi 6

Несмотря на слухи о "моноброве" Redmi 6 получил классическую рамку, и в других устройствах из линейки Redmi. Смартфон имеет 5,45-дюймовый экран с соотношением сторон новинки – 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей (HD +).

Бюджетник ожидали миллионы фанатов Xiaomi

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P22. Его можно приобрести в двух версиях: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти или с соотношением 4/64 ГБ.

Xiaomi Redmi 6 имеет двойную камеру с 12 Мп и 5 Мп (как в Redmi S2) с горизонтально ориентированными модулями и светодиодной вспышкой. На задней панели размещен сканер отпечатков пальцев. Селфи-камера имеет 5 Мп.

Цена Xiaomi Redmi 6

Базовая версия Redmi 6 стоит 799 юаней (3260 гривен). При этом за модель с 4 ВП внутренней и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 999 юаней (4075 гривен).

Asus Zenfone 5Q

На прошлой неделе мы писали о мощном игровом смартфоне Asus ROG Phone. Новый гаджет от Asus несколько уступает техническими характеристиками, однако и цена на этот смартфон очень бюджетная.

Характеристики Zenfone 5Q

Смартфон оснащен 6-дюймовым дисплеем FullHD + с разрешением 2160 x 1080 пикселей и с соотношением сторон 18: 9. Он работает на чипсете Snapdragon 630 с графическим процессором Adreno 508. В смартфоне имеется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. При этом память можно расширить до 2 ТБ благодаря microSD.

На задней панели Zenfone 5Q размещена двойная камера с 16-мегапиксельным основным датчиком с углом обзора 80 градусов, и дополнительным датчиком с углом обзора 120 градусов. На передней крышке размещены тоже 2 камеры, включающие 20-мегапиксельный основной сенсор SonyIMX376, который предлагает угол обзора 85,5 градусов и дополнительный датчик с углом 120 градусов.

Работает Zenfone 5Q на ZenUI 5.0 на базе операционной системы Android Oreo. Он имеет аккумулятор емкостью 3300 мач.

Смартфон Asus Zenfone 5Q стоит меньше 8 тысяч гривен

Цена Zenfone 5Q

Устройство можно приобрести в красном, белом и черном цветах. Стоимость этой модели составляет 299 долларов, или 7800 гривен.

Lenovo Z5

Презентация Z5 состоялась еще 5 июня. И тогда новый смартфон вызвал лишь разочарование. Дело в том, перед событием компания опубликовала несколько тизеров, которые заставляли людей думать, что новинка станет одним из самых инновационных и мощных флагманов. Но большинство крутых характеристик так и не подтвердились, что вызвало справедливое возмущение среди пользователей.

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Однако, надо признать, что смартфон неплохой за довольно доступную цену. Это доказывает и значительный спрос на гаджет. Так, 12 июня, когда стартовала первая волна продаж Z5, первую партию смартфонов раскупили всего за несколько минут. Следовательно, учитывая значительную заинтересованность новинкой, мы решили включить этот смартфон нашего рейтинга.

Lenovo Z5 сначала разочаровал

Характеристики Lenovo Z5

Lenovo Z5 несмотря на слухи про абсолютную безрамочность, таки получил "монобровь", а в нижней части корпуса еще и большой "подбородок". Он оснащен 6,2-дюймовым экраном с соотношением 19:9 и разрешением 2246 x 1080 пикселей.

Смартфон работает на 8-ядерном чипсете Qualcomm 636, выполненный по техпроцессу 14 нм, 6 ГБ оперативной памяти и видеоускоритель Adreno 509. Новинка получила конфигурацию на 64 или 128 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера Z5 оснащена сенсорами на 16 и 8 Мп с апертурой f / 2,0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.

Цена Lenovo Z5

За версию смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти попросят всего 200 долларов (около 5 226 гривен). Конфигурация с 128 ГБ накопителя обойдется на 80 долларов дороже (около 7 317 гривен).

Кроме того, новинка получила новейшую операционную систему Android 8.1 Oreo.

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