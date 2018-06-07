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Xiaomi Redmi Note 5 значительно подешевеет: сколько будут стоить смартфоны

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Xiaomi Redmi Note 5 подешевеет
Xiaomi Redmi Note 5 подешевеет / xiaomitoday

Компания Xiaomi решила снизить цену на две версии из трех смартфона Redmi Note 5, который анонсировали в марте этого года. С самого начала версия с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти стоила 171 доллар (около 4473 гривен), а версию на 4 ГБ / 64 ГБ оценили в 218 долларов (около 5703 гривен).

Об этом сообщает China Review.

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Теперь первый вариант обойдется примерно в 156 долларов (около 4081 гривен), второй в 187 долларов (около 4892 гривен). Таким образом, цена снижена примерно на 15 долларов и 30 долларов соответственно. Версия 6 ГБ/64 ГБ осталась с предыдущей ценой 260 долларов (около 6802 гривен).


Xiaomi снизила цену на Redmi Note 5

Не забываем о том, что китайские цены в юанях и их долларовый эквивалент немного меняется со временем. Смартфон, напомним, имеет экран с соотношением сторон 18:9 и диагональю 6 дюймов. Redmi Note 5 работает на чипсете Snapdragon 636 среднего класса и аккумулятор емкостью 4000 миллиампер часов. Также смартфон имеет двойную основную камеру.

Возможно, решение о снижении цены компания приняла после того, как объявила официальную дату анонса следующего поколения смартфонов Redmi. К слову, Xiaomi Redmi 6 обещают представить уже 12 июня.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Цены Китай
Источник: 24 Канал
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