Сколько бюджетный смартфон Xiaomi Redmi S2 будет стоить в Украине

Уже вскоре новый бюджетный смартфон от Xiaomi поступит в продажу в Украине. При этом сеть магазинов "Алло" (Xiaomi называет их официальным партнером в Украине) уже обнародовала цены на смартфоны в Украине.

Об этом пишет издание Tehnot.com.

Так, Xiaomi Redmi S2 на украинском рынке появится в двух конфигурациях: с 3 ГБ внутренней и 32 ГБ встроенной памяти или 4/64 ГБ памяти. Стоить модели ,elen 4799 гривен и 5799 гривен соответственно. Доступны модели в золотом, розовом золоте и сером цветах (также в списке упоминается голубой, но на него нельзя оформить предварительный заказ).

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При этом, когда именно смартфоны появятся в Украине в сети не сообщили.

Xiaomi Redmi S2 имеет 6-дюймовый экран с разрешением 1440х720 точек. Работает устройство на процессоре Snapdragon 625. Redmi S2 двойную основную камеру с модулями на 12 и 5 Мп. Для cелфи здесь предусмотрен 16-Мп сенсор.

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