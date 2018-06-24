Xiaomi создала огнетушитель интересной формы: фото

Недавно компания Xiaomi представила еще одну интересную новинку – компактный огнетушитель. Устройство сделано в виде бутылки, которая легко помещается в руке.

Об этом пишет Gizchina.com.



При этом этот компактный огнетушитель может создать безопасный коридор во время пожара, или вовсе побороть огонь, если очаг небольшой.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3 получил обновление прошивки, стала доступной еще одна полезная функция

Так, при распылении огнетушащего вещества покрывает большую площадь тонкой пленкой, блокирует доступ кислорода, а также способствует быстрому расщеплению продуктов горения, таких как углекислый газ и азот. Кстати, это вещество является нетоксичным и не имеет резкого запаха. Более того, с его помощью можно тушить горящую на теле одежду, чтобы избежать ожогов.

Огнетушитель легко помещается в руке



В продажу новинка должна поступить в ближайшее время. Она будет стоить около 16 долларов или чуть больше 400 гривен.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно