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Xiaomi создала "умную" версию легендарного Кубика Рубика

57 Читати новину українською
Новая версия Кубика Рубика
Новая версия Кубика Рубика / mi.ua

Компания Xiaomi представила новый интересный гаджет – обновленную версию легендарного Кубика Рубика. Устройство называется GiiKER Super Cube i3 и может синхронизироваться со смартфоном, который будет подсказывать пользователю, как его лучше собрать.

Об этом пишет mi.ua.

Гаджет оснастили датчиками и 6-осевым гироскопом, а в мобильное приложение внесли все возможные комбинации Кубика Рубика.

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Поэтому сначала надо синхронизировать устройство со смартфоном, далее датчики отслеживают состояние граней GiiKER Super Cube i3. Если в течение 5 секунд грани останутся неподвижными, датчики гаджета отправят сообщение на смартфон. Далее на телефоне возникнет видеоподсказка о том, что надо сделать пользователю.

GiiKER Super Cube i3 і
Складывать Кубик Рубика поможет смартфон

Кроме того, в приложении есть режим сборки на скорость, поэтому вы можете устроить квест с друзьями.

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Складывать Кубик Рубика становится проще

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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