Xiaomi создала универсальный тестер, который диагностирует весь организм дома

Китайская компания Xiaomi и ее суббренд Heipin разработали универсальный тестер, который может определить немало проблем в организме.

Об этом пишет gizchina.com.

Устройство, которое назвали HiPee Smart Health Wizard – это некий диагностический аппарат, весом всего 40 г. На гаджете размещена всего одна кнопка и небольшой дисплей. Он имеет 8 типов датчиков, благодаря которым и происходит сбор данных.

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HiPee Smart Health Wizard может определять ряд биологических показателей и на основе собранных данных он может провести 14 различных анализов, для проведения которых не нужны ни медицинские навыки, ни даже теоретические знания в медицине.

Гаджет проводит 14 видов анализов

Так, устройство устанавливает уровень белка, протеинов рН, содержание лейкоцитов и сахара в крови, может помочь с выявлением симптомов почечной / печеночной недостаточности, а также ряда других заболеваний на ранней стадии их протекания.

Гаджет может синхронизироваться со смартфоном через мобильное приложение. Он поступит в продажу 10 июля. На территории Китая его можно приобрести за 399 юаней или 1600 гривен.

Устройство стоит около 1600 гривен

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