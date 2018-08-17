Xiaomi сознательно обманывает своих пользователей

Компания Xiaomi имеет миллионы фанатов по всему миру, однако иногда она все же расстраивает своих преданных сторонников. На этот раз в сети появилась информация, что китайский производитель фальсифицирует показатели в бенчмарке AnTuTu.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Суть проблемы заключается в том, что в AnTuTu Redmi 6, которой протестовал один из пользователей, на процессоре Helio P22 автоматически выдает всю мощность. Все 8 ядер Helio P22 во время запуска программы AnTuTu начинают работать на полную мощность, даже когда не запущен сам бенчмарк. При этом странно, что 4 ядра работают с частотой 1,5 ГГц, а не 2 ГГц как заявлено в спецификациях процессора.

Кроме того, эксперт проверил результаты тестирований на официальном сайте AnTuTu.



Заявленные характеристики процессора Helio P22



Температура чипсета при открытии AnTuTu в первую секунду бывает нормальной, но через очень короткое время она поднимается выше 60 градусов. Связано это с тем, что процессор не моментально повышает частоту ядер, этот процесс происходит хоть и автоматически, но не настолько быстро, чтобы его нельзя было разглядеть за доли секунды.

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Однако, когда пользователь запустил аналогичную версию бенчмарка на смартфоне ZUK Z2, ничего подобного не заметил. Также можно предположить, что это особенность процессора, который достаточно слаб и может использовать все ресурсы для запуска программы, но запустив, например, приложение "Вконтакте" и потом открыв AnTuTu для анализа частот, ничего такого пользователь не заметил, частоты на временном интервале, когда было запущено приложение VK, были низкими.



Сравнение температуры процессора во время тестирования Xiaomi Redmi 6 и ZUK Z2

Таким образом, Xiaomi и не скрывает, что специально активирует режим повышенной производительности в AnTuTu. Это, в свою очередь, результат нечестных баллов, ведь при реальной эксплуатации процессор не работает на 100% постоянно, и в том, насколько хорошо процессор способен регулировать частоты в различных ситуациях, проявляется оптимизация софта и наличие или отсутствие притормаживаний в системе.

Что такое бенчмарк AnTuTu?

Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лиангом.

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