Xiaomi тоже готовит гибкий смартфон, который будет вдвое дешевле чем от Samsung

Еще две компании Xiaomi и Oppo проводят встречи с корейскими поставщиками деталей, необходимых для гибких смартфонов. Поэтому очевидно, что обе компании работают над новым видом устройств.

Об этом пишет The Investor.

Первой компанией, которая первой заговорила о создании гибкого смартфона, была Samsung. Южнокорейская компания обещает выпустить такой смартфон уже в следующем году. Однако, ценник смартфона будет заоблачный. Эксперты называют цифру в 1850 долларов (46 800 гривен).

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Позже Huawei заявила, что тоже готовит гибкий смартфон, который по слухам представят уже этой осенью. О цене пока информации нет.

По слухам, подобный смартфон от Xiaomi будет вдвое доступнее чем у Samsung.

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