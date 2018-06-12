Xiaomi установила рекорд по продажам смартфонов

Китайская компания Xiaomi отчиталась относительно продаж своих смартфонов в первом квартале 2018 года. По данным корпорации, они продали более 28 миллионов смартфонов.

Об этом пишет GizChina.

Так, эти данные свидетельствуют, что продажи смартфонов Xiaomi выросли на 88% в течение первого квартала нынешнего года. Компании удалось заработать 23,239 миллиарда юаней или 3,6 миллиарда долларов. Именно смартфоны составляют 68% от всей выручки китайской компании. Еще 10% – это умные устройства с планшетами.

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Это абсолютный рекорд для бренда, ведь это более чем в 3 раза выше, чем год назад. Еще ни одна китайская компания, занимающаяся производством телефонов, не смогла так резко увеличить продажи своей продукции.

Самыми популярными смартфонами являются устройства средней ценовой категории – 126 – 205 долларов (3200 – 5300 гривен). Их удалось продать тиражом в 10,9 миллионов устройств.

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