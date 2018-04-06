Xiaomi устроила большую распродажу: какие товары доступны со скидкой

6 апреля компании Xiaomi исполнилось 8 лет. Ежегодно по случаю этого дня компания устраивает фестиваль Mi Fan. Во время которого можно приобрести продукцию китайской компании со скидками.

Об этом пишет prostotech.com.

Доступ к покупке продукции со скидками доступен всем странам, которые подали заявку или где есть авторизованный магазин Mi, в том числе в Украине.

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Кроме того, 6 апреля компания запустила специальные предложения и веселые онлайн игры на всех своих глобальных рынках.

Скидки на продукты Xiaomi во время фестиваля " Mi Fan Festival:

Mi MIX 2 – 461 доллар (12 100 гривен) – скидка 45 долларов; Mi Max – 200 долларов (5200 гривен) – скидка 15 долларов; Redmi 4 с 64 ГБ – 153 доллара ( 4 000 гривен) – скидка 7,5 долларов; Mi Band HRX Edition – 16 долларов (480 гривен) – скидка 4,5 доллара; Mi In-Ear Headphones Pro HD – 26 долларов (680 гривен) – скидка 4,5 доллара; Mi Headphones Comfort – 41,5 доллара (1100 гривен) – скидка 4,5 доллара; Mi VR Play 2 – 16 долларов(480 гривен) –скидка 4,5 доллара; Mi Business Backpack – 16 долларов (480 гривен) – скидка 4,5 доллара; Автомобильное зарядное устройство Mi – 7,7 долларов (200 гривен) – скидка до 3 долларов; Mi фильтр очистителя – 31 доллар (800 гривен) – скидка до 8 долларов; Redmi 5A + Mi LED Smart TV 4A (32 дюйма) – примерно 92 доллара (2400 гривен); Mi Band – HRX Edition + Mi Band Strap – HRX Edition – около 3 долларов (180 гривен); Mi Bluetooth Speaker Basic 2 + Наушники Mi Basic – около 6 долларов (160 гривен); Redmi Y1 Lite + Redmi Y1 Lite Мягкий чехол – около 4 долларов (100 гривен); Mi Band 2 + Mi Body Composition Scale – до 28 долларов (700 гривен); Mi воздухоочиститель 2 + Mi фильтр очистителя воздуха – до 39 долларов (1000 долларов).

Кроме того, компания предлагает мгновенные 5% кешбеки для пользователей кредитных карт SBI.

Фестиваль Mi Fan от Xiaomi