Xiaomi выпустила беспроводной пылесос: цена ниже 50 долларов

Китайская компания Xiaomi хорошо известна своими бюджетными продуктами. 21 мая китайцы представили очередную интересную новинку – беспроводной мини-пылесос Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner.

Об этом пишет prostotech.com.

Пылесос Xiaomi

Стоимость пылесоса приятно удивляет -299 юаней – это около 47 долларов, или 1200 гривен.

Читайте также: Xiaomi представила новый лазерный 100-дюймовый телевизор Fabulus F1

Важная функция пылесоса заключается в том, что он может очищать помещение от большого количества аллергенов, находящихся в воздухе, и могут вызвать аллергический ринит, дерматит и тому подобное.

Больше всего аллергенов на постели, подушке, плюшевых игрушках и других предметах. Солнечный свет может убить около 60% таких аллергенов. Поэтому пылесос от Xiaomi может высосать остальных аллергенов. Это происходит в 3 этапа. Первый – освобождение поверхности от аллергенов. Второй шаг – высасывание пылевых клещей. И третий – стерилизация с помощью проникающего ультрафиолетового облучения. Пылесос имеет встроенную батарею, с которой он работает в течение 25 минут.

В продажу новинка должна поступить 2 июля.

Пылесос стоит меньше 47 долларов