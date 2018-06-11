Xiaomi выпустила электрическую щетку Dr Bei: особенности и цена новинки

Компания Xiaomi представила электрическую зубную щетку Dr Bei, в которой применяется передовая технология очистки Sonic. Кроме интересных функций, щетка удивит и приятной ценой.

Об этом сообщает 4pda.

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Электрическая зубная щетка Dr Bei построена на использовании современной технологии Sonic. Устройство оснащено небольшой головкой, которая позволяет ему добираться до самых труднодоступных мест. Благодаря магнитному мотору щетка осуществляет 31 тысячу вибраций в минуту при амплитуде щетинок более 5,5 миллиметра. Это обеспечивает более быструю и качественную очистку зубов. Кроме того, можно выбрать между интенсивным и размеренным режимами.

Xiaomi Dr Bei имеет защищенный от воды корпус

Щетка поставляется в небольшом кейсе и в собранном состоянии весит всего 90 граммов. Корпус устройства защищен от воды по стандарту IPx7. Встроенного аккумулятора емкостью 700 миллиампер часов хватает на 21 день работы, а на полную зарядку уходит около 4 часов. Стоит отметить, что заряжается аксессуар через небольшую док-станцию.

Xiaomi Dr Bei может работать на одном заряде 21 день

Зубная щетка Dr Bei в комплекте с двумя съемными головками продается в Китае по цене всего 15 долларов (около 392 гривен).

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